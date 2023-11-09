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Переваги та недоліки агрегатора букмекерських контор VOdds. Скористайтеся бонусами для ставок на спорт та ігри казино.

Трейдинг платформа: всі переваги та недоліки агрегатора букмекерів

Офіційний сайт VOdds вже подолав позначку 7 років діяльності в індустрії беттинга та гемлінгу з ліцензією Кюрасао. Протягом великого проміжку часу в мережі з'явилося багато коментарів та відгуків щодо доступних пропозицій у агрегатора азіатських букмекерів.

У 2023 році компанія провела редизайн сайту та інтегрувала кілька оновлень:

1. Лайв казино, слоти та віртуальний спорт. Всі пропозиції інтегровані у партнерстві з одним із топових розробників ігор Pragmatic Play.

2. Ставки з коефіцієнтами PSPORTS. Зареєстрованим гравцям тепер доступний ширший розпис видів спорту та ринків для ставок.

У цій статті розберемо всі переваги та об'єктивні недоліки трейдингу платформи VOdds

Плюси сайта VOdds

Компанія на регулярній основі збільшує кількість зареєстрованих гравців, які вносять депозити та роблять ставки. Це свідчить про те, що бренд рухається у правильному напрямку та реалізує поставлені цілі. Розповідаємо про ключові переваги компанії.

Реєстрація акаунту

На офіційному сайті VOdds є два види реєстрації:

1. Стандартний — заповнюєте анкету з особистими даними, вибором валюти;

2. Прив'язка соціальних мереж — одне з останніх корисних оновлень, якщо клієнт не бажає запам'ятовувати нові дані для входу. Прив'язка облікового запису соцмереж проводиться в кілька кліків.

Після реєстрації ви отримаєте вітального листа на пошту, і будь-коли є можливість перейти до процесу перевірки особистості. Для виводу коштів вам один раз доведеться надіслати компанії посвідчення особи та інші документи на запит від адміністрації.

Бонуси та промоакції VOdds

Бонусна політика — один із ключових критеріїв регулярної успішної діяльності бренду. Ставки на спорт можливі з вітальним бонусом до 250 $ або з отриманням прямих аккаунтів букмекерів у PS3838 і Singbet із бустом до 100 $.

Любителям спортивного беттінгу повертають на початку кожного місяця кошти у вигляді кешбеку та дарують бонус до дня народження. Беттінг — це перша частина переваг у бонусній секції. Із 2023 року компанія пропонує забирати промокоди на казино, слоти та віртуальний спорт.

У розділах ви пограєте у кілька сотень ігрових автоматів, десятки лайв казино та у популярні тайтли з віртуального спорту. Компанія супроводжує процес гемблінгу з класними тематичними бонусами — до 3000$ для розіграшу у вказаних іграх, а також спеціалізовані акції під популярні слоти.

Ставки на спорт — інтеграція коефіцієнтів від азіатських букмекерів

В інтерфейсі облікового запису ставок на спортивні події є кілька класних опцій для налаштування. За замовчуванням стандартний профіль відкриває можливість ставок на популярні та другорядні за значимістю ліги та матчі з футболу, тенісу та баскетболу.

Для покращення лінії ви можете запросити прямий букмекерський доступ до коефіцієнтів PS3838 та Singbet. У випадку стандартного варіанта беттори можуть ставити такі ринки: Результат події — перемога першої/другої команди та нічия;

· Азіатська фора — маркет, який зустрічається рідко на інших платформах;

· Спеціальні лінії — ексклюзивні опції від партнерських букмекерів.

При натисканні на коефіцієнт маркету ви побачите купон, що спливає. У поп-апі вказуєте суму ставки та розміщуєте ордер за найкращими кефами та маржею. Беттори додатково отримують можливість фільтрувати улюблені події у списках вибраних та стежити за лайв оновленням коефіцієнтом.

Ставки на казино

У верхній частині особистого кабінету представлено кілька іконок. Перша — ставки на спорт. Кліком на другу ви перейдете до портфоліо гральних автоматів від Pragmatic Play. Якщо ви знайомі з сервісом і у вас є вибрані тайтли, у полі пошуку вказуєте назву та робите ставки на реальні гроші. За бажання пограти в демо-режимі пишете службі підтримки і запитуєте таку можливість.

Натиснувши на третю іконку у верхньому меню, перейдете на актуальний список ігор лайв казино. У цьому розділі ви ставите проти реальних дилерів. Представлені найпопулярніші ігри класичного казино — варіації баккара, блекджека, сік-бо, рулетки та ігрових шоу. Також є поле для пошуку улюблених настільних ігор.

Фанатам віртуальних видів спорту на даний момент пропонуються ставки на віртуальний футбол, перегони, гонки, серію пенальті та загальне лобі.

Служба підтримки та платіжні методи

У режимі 24/7 зареєстрованим користувачам та відвідувачам сайту пропонують сапорт через лайв чат. Техпідтримка оперативно обробляє запити клієнтів, допомагає швидко вирішувати питання з правилами та відіграшем бонусів, виведенням виграшів та верифікацією акаунту.

Для зняття та поповнення рахунку беттори можуть скористатися багатьма варіантами. Компанія приймає платежі через банківські картки, електронні гаманці та з використанням криптовалюти.

Мінуси

Без вад на трейдинг платформі не обійшлося. Пропонуємо список недоліків цієї компанії:

1. Технічні роботи — після редизайну та оновлення послуг сайт періодично стає недоступним для ставок.

2. Нестабільна робота інтерфейсу — іноді зустрічаються зависання в оновленні коефіцієнтів в особистому кабінеті.

3. Відсутність мобільного додатку — компанія сьогодні пропонує тільки мобільну версію інтерфейсу. Софт на Android та iOS поки недоступний для встановлення на смартфони.

Висновок

Офіційний сайт — надійна платформа для ставок на спорт та казино, пропонуються багатий вибір бонусів та безкоштовні ставки без ризику. Відкрийте обліковий запис сьогодні і скористайтеся всіма плюсами проекту.