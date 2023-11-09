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Аргентинець знову опинився на Аравійському півострові.

Ернан Креспо очолив Аль Айн з ОАЕ. Про це повідомляє офіційна сторінка клубу у соцмережі Х.

Аргентинський фахівець прийняв команду з ОАЕ після того, як вона за згодою сторін розірвала контракт із колишнім головним тренером амстердамського Аяксу Алфредом Схрьодером.

Останнім місцем роботи аргентинської легенди був катарський Аль-Духаїль, який він покинув в жовтні цього року.

Наразі, Аль Айн йде третім у чемпіонаті ОАЕ, набравши 15 очок після семи зіграних матчів.