Аргентинець знову опинився на Аравійському півострові.
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09 листопада 2023, 20:10
Ернан Креспо очолив Аль Айн з ОАЕ. Про це повідомляє офіційна сторінка клубу у соцмережі Х.
Аргентинський фахівець прийняв команду з ОАЕ після того, як вона за згодою сторін розірвала контракт із колишнім головним тренером амстердамського Аяксу Алфредом Схрьодером.
Останнім місцем роботи аргентинської легенди був катарський Аль-Духаїль, який він покинув в жовтні цього року.
Наразі, Аль Айн йде третім у чемпіонаті ОАЕ, набравши 15 очок після семи зіграних матчів.