Інше

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 10 листопада 2023 року.

Завершилася 625 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА:

СЕРЕД НОВИН:

- У результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму воїнами уражено малі десантні кораблі чорноморського флоту рф. — ГУР. На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.

- 17-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України Рамштайн проведуть у середині листопада, — Пентагон.

- Українські пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі, — речник Повітряних Сил ЗСУ.

- ЄС зможе обійти будь-яке вето Угорщини і надати Україні 50 мільярдів євро допомоги, — Reuters.

- ЄС не зможе передати Україні обіцяний мільйон боєприпасів до березня 2024 року, — Bloomberg. Наразі Україні передали близько 30% обіцяної кількості боєприпасів.

- Десантні катери РФ, уражені в Криму, пішли на дно — ГУР.

ЩОДО ДІЙ ВОРОГА НА ОКРЕМИХ НАПРЯМКАХ:

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де наші захисники відбили 7 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 10 атак окупантів в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Противник вів штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де українські захисники відбили 9 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 25 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах Вербового та Роботиного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 800 окупантів, 1 танк, 3 бойові броньовані машини, 14 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 23 автомобіля та 1 одиниця спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО:

"Дякую кожному підрозділу, кожній бригаді, які виконують завдання зараз і на Харківщині, і на Донеччині, і на півдні нашої держави. Воїни, я дякую вам! Усім, хто в бою, хто на бойових постах, хто допомагає.

Артилеристи 55-ї бригади – як завжди, пишаюся вами! Марʼїнський напрямок – воїни 79-ї окремої бригади ДШВ, дякую! Авдіївка – 53-тя та 110-та окремі механізовані бригади, дякую!

Купʼянськ – 14-та окрема механізована бригада, 57-ма окрема мотопіхотна, 13-й батальйон «Девʼяностопʼятки», 3-й батальйон 54-ї окремої механізованої бригади, 2-й батальйон 30-ї окремої механізованої та 40-ва окрема артилерійська бригада. Дякую всім вам, воїни!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!