Паоло Мальдіні може стати новим технічним директором саудівського Аль-Іттіхада. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабриціо Романо.
Зазначається, що італійський функціонер – головний кандидат на відповідну посаду у саудівському клубі. Колишній футболіст "россонері" найближчим часом має визначитись зі своїм майбутнім.
Останнім місцем роботи Паоло Мальдіні був італійський Мілан. Влітку цього року його було звільнено з посади технічного директора клубу.
Нещодавно, Аль-Іттіхад звільнив головного тренера команди через конфлікт з одним із зіркових футболістів клубу.