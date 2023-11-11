Італійська легенда близька до повернення у футбол.
Паоло Мальдіні, Getty Images
11 листопада 2023, 09:29
Паоло Мальдіні може стати новим технічним директором саудівського Аль-Іттіхада. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабриціо Романо.
Зазначається, що італійський функціонер – головний кандидат на відповідну посаду у саудівському клубі. Колишній футболіст "россонері" найближчим часом має визначитись зі своїм майбутнім.
Останнім місцем роботи Паоло Мальдіні був італійський Мілан. Влітку цього року його було звільнено з посади технічного директора клубу.