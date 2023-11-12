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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 11 листопада 2023 року.

Завершилася 626 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА:

СЕРЕД НОВИН:

- Україна може розглядати варіант атаки на російську нафтогазову інфраструктуру, якщо Москва посилить обстріл енергосистеми країни цієї зими — міністр енергетики України.

- Допомога США Україні, ймовірно, скоротиться, тому країни ЄС мають бути політично готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну, — глава дипломатії ЄС.

- Німеччина вирішила подвоїти військову допомогу Україні, — джерела BILD. Уряд ФРН збільшать військовий бюджет на 4 мільярди євро, а також є ще 2 мільярди на "виконання довгострокових оборонних контрактів". Наступного тижня бюджетний комітет Бундестагу офіційно ухвалить рішення про зміну держбюджету.

- Україна, Молдова та Грузія можуть стати членами ЄС одночасно – Зурабішвілі.

- Литва виділить два мільйони євро для України.

- До Молдови прибули евакуйовані з сектора Гази українці.

ЩОДО ДІЙ ВОРОГА НА ОКРЕМИХ НАПРЯМКАХ:

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші захисники відбили 8 атак.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Новоєгорівки, Невського та Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак окупантів поблизу Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Так, українські захисники відбили 35 атак загарбників східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак ворога.

На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено 8 артилерійських засобів, пункт управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1130 окупантів, 25 танків, 24 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 25 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 2 катери, 49 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО:

"Сьогодні – річниця звільнення міста Херсона, і я вдячний усім, хто згадував, як херсонці протистояли окупанту, як чекали на повернення українського прапора і як зустрічали наших воїнів. Дякую всім, хто сьогодні вшанував пам’ять тих, хто віддав своє життя, щоб Херсон, як і вся наша держава, були вільним.

Дуже важливо пам’ятати, хто і як боровся заради України, хто і як рятував життя людей і нашої держави. Я дякую й усім журналістам, які про це нагадують, кожному й кожній, хто береже цю пам’ять про визволення Херсона й про хоробрість херсонців. Напередодні я підписав указ про державні нагороди для воїнів і цивільних, які відзначилися саме там – при захисті Херсонщини. Тих, хто бився заради держави. Тих, хто допомагав спротиву. Тих, хто рятував і рятує людей. І хто саме такий сміливий, як тепер світ знає сміливість українців.

Разом із нашими воїнами в цьому указі також відзначені працівники органів місцевої влади. Це люди, які не полишили свої громади, допомагали захисту від окупантів, допомагали спротиву, лікували й лікують. Організовували допомогу тим, хто не міг сам себе забезпечити, рятували дітей від депортації, рятували людей від російського терору. Рятують і зараз. Під бомбами, в умовах постійних ударів. Я дякую всім вам за вашу хоробрість і відданість своїй роботі й Україні.

Дякую кожному й кожній, хто залишається й працює саме там – у громадах уздовж лінії фронту".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!