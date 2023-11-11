Football.ua пропонує до вашої уваги результати матчів світової першості серед юнацьких команд.
Getty Images
11 листопада 2023, 20:25
Вчора, 10 листопада, в Індонезії розпочався розіграш чемпіонату світу серед національних команд до 17 років.
Участь у світовій першості беруть 24 команди, проте, на жаль, збірна України не змогла пробитися на турнір.
ЧС-2023 пройде з 10 листопада до 2 грудня. Фінальний матч турніру відбудеться на стадіоні Manahan Stadium у Суракарті.
Розклад матчів ЧС-2023 U-17
1-й тур
Малі — Узбекистан 3:0
Панама — Марокко 0:2
Іспанія — Канада 2:0
Індонезія — Еквадор 1:1
Нова Каледонія — Англія 0:10
Японія — Польща 1:0
Аргентина — Сенегал 1:2
Бразилія - Іран 2:3
12.11, 11:00 Венесуела — Нова Зеландія
12.11, 11:00 Франція — Буркіна-Фасо
12.11, 14:00 Мексика — Німеччина
12.11, 14:00 Південна Корея — США
2-й тур
13.11, 11:00 Іспанія — Малі
13.11, 11:00 Марокко — Еквадор
13.11, 14:00 Індонезія — Панама
13.11, 14:00 Узбекистан — Канада
14.11, 11:00 Бразилія — Нова Каледонія
14.11, 11:00 Сенегал — Польща
14.11, 14:00 Англія — Іран
14.11, 14:00 Японія — Аргентина
15.11, 11:00 Мексика — Венесуела
15.11, 11:00 США — Буркіна-Фасо
15.11, 14:00 Нова Зеландія — Німеччина
15.11, 14:00 Франція — Південна Корея
3-й тур
16.11, 11:00 Канада — Малі
16.11, 11:00 Узбекистан — Іспанія
16.11, 14:00 Еквадор — Панама
16.11, 14:00 Марокко — Індонезія
17.11, 11:00 Польща — Аргентина
17.11, 11:00 Сенегал — Японія
17.11, 14:00 Англія — Бразилія
17.11, 14:00 Іран — Нова Каледонія
18.11, 11:00 Німеччина — Венесуела
18.11, 11:00 Нова Зеландія — Мексика
18.11, 14:00 Буркіна-Фасо — Південна Корея
18.11, 14:00 США — Франція
1/8 фіналу
Матчі відбудуться 21 та 22 листопада
1/4 фіналу
Матчі пройдуть 24 та 25 листопада
1/2 фіналу
Матчі пройдуть 28 листопада
Матч за третє місце
01.12, 14:00
Фінал
02.12, 14:00
Пряма трансляція матчів мундіалю доступна на телеканалі "Суспільне".