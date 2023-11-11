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Football.ua пропонує до вашої уваги результати матчів світової першості серед юнацьких команд.

Вчора, 10 листопада, в Індонезії розпочався розіграш чемпіонату світу серед національних команд до 17 років.

Участь у світовій першості беруть 24 команди, проте, на жаль, збірна України не змогла пробитися на турнір.

ЧС-2023 пройде з 10 листопада до 2 грудня. Фінальний матч турніру відбудеться на стадіоні Manahan Stadium у Суракарті.

Розклад матчів ЧС-2023 U-17

1-й тур

Малі — Узбекистан 3:0

Панама — Марокко 0:2

Іспанія — Канада 2:0

Індонезія — Еквадор 1:1

Нова Каледонія — Англія 0:10

Японія — Польща 1:0

Аргентина — Сенегал 1:2

Бразилія - Іран 2:3

12.11, 11:00 Венесуела — Нова Зеландія

12.11, 11:00 Франція — Буркіна-Фасо

12.11, 14:00 Мексика — Німеччина

12.11, 14:00 Південна Корея — США

2-й тур

13.11, 11:00 Іспанія — Малі

13.11, 11:00 Марокко — Еквадор

13.11, 14:00 Індонезія — Панама

13.11, 14:00 Узбекистан — Канада

14.11, 11:00 Бразилія — Нова Каледонія

14.11, 11:00 Сенегал — Польща

14.11, 14:00 Англія — Іран

14.11, 14:00 Японія — Аргентина

15.11, 11:00 Мексика — Венесуела

15.11, 11:00 США — Буркіна-Фасо

15.11, 14:00 Нова Зеландія — Німеччина

15.11, 14:00 Франція — Південна Корея

3-й тур

16.11, 11:00 Канада — Малі

16.11, 11:00 Узбекистан — Іспанія

16.11, 14:00 Еквадор — Панама

16.11, 14:00 Марокко — Індонезія

17.11, 11:00 Польща — Аргентина

17.11, 11:00 Сенегал — Японія

17.11, 14:00 Англія — Бразилія

17.11, 14:00 Іран — Нова Каледонія

18.11, 11:00 Німеччина — Венесуела

18.11, 11:00 Нова Зеландія — Мексика

18.11, 14:00 Буркіна-Фасо — Південна Корея

18.11, 14:00 США — Франція

1/8 фіналу

Матчі відбудуться 21 та 22 листопада

1/4 фіналу

Матчі пройдуть 24 та 25 листопада

1/2 фіналу

Матчі пройдуть 28 листопада

Матч за третє місце

01.12, 14:00

Фінал

02.12, 14:00

Пряма трансляція матчів мундіалю доступна на телеканалі "Суспільне".