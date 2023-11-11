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У гравця не вперше були проблеми із серцем.

Під час матчу помер колишній нападник збірної Гани Рафаель Двамена, повідомляє Deutsche Welle.

28-річний футболіст Егнатії знепритомнів на 24-й хвилині гри вищої ліги Албанії проти Партизані. Лікарі спробували допомогти йому на полі, потім відправили до найближчої лікарні, але врятувати його не вдалося.

Проблеми із серцем виникли у ганського гравця виникли не вперше. У січні 2020 року йому було імплантовано дефібрилятор, а 2021 року він втрачав свідомість на полі. У 2022 пристрій було видалено.

Зазначимо, що Албанська федерація футболу скасувала всі матчі цих вихідних у зв'язку зі смертю нападника.