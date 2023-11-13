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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 12 листопада 2023 року.

Завершилася 627 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Фінляндія підтримує передачу Україні заморожених активів РФ.

- Росіяни перекинули колишніх "вагнерівців" під Скадовськ.

- Угорський уряд планує провести тринадцяті консультації з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.

- ЗСУ спробують "виморозити" росіян, перебивши шляхи постачання – речник Сухопутників.

- У Мелітополі підірвали штаб окупантів, ліквідовані російські офіцери – ГУР.

- Якщо ми підведемо Україну, буде важче зберегти мир у Європі – президент Латвії.

- США намагаються перешкодити Росії контролювати світовий ринок скрапленого природного газу – FT.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області, де наші захисники відбили 7 атак.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах Хромового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Тоненьке та Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 18 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 22 атаки ворога.

На Шахтарському напрямку окупанти, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії неподалік Вугледара, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 11 атак.

На Запорізькому напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі.

Росія готується до зими. І у нас в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам, на всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів.

Я дякую всім нашим партнерам, які допомогли Україні з ППО. Це різні країни. Не про все зараз ми можемо говорити відкрито, але український повітряний щит уже сильніше, ніж торік. Уже інші можливості, але ще не повний захист усієї території. І ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним. Кожна країна, кожен лідер, які допомагають нам посилювати ППО, допомагають захищати життя.

Я закликаю всіх українців, українок, усіх тих, чий голос у світі чують, наших журналістів, всіх тих, хто підтримує Україну у світі, допомагати посилювати захист. Допомагати! Ми здатні проходити найскладніші випробування. Але разом, у єдності, коли дбаємо про одне одного і коли мільйони людей допомагають своїм захисникам, захисницям та своїй державі. Бути єдиними і бути вдячними – це обовʼязково".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!