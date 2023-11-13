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Це були відповідно третій та четвертий голи гравця в цьому сезоні.

Напередодні одна з провідних команд угорського "елітного" дивізіону, Пушкаш Академі, у гостьовому матчі тринадцятого туру національної першості здобула вольову перемогу над середняком Уйпештом, який посідає десяту сходинку в турнірній таблиці.

Успіх футболістам Золта Горняка принесли одразу два голи українського центрального півзахисника Артема Фаворова, який відзначався на 19 та 90+1 хвилині відповідно.

Зазначимо, що 29-річний виконавець виступає за клуб від зими 2020 року, коли перейшов із чернігівської Десни за 470 тис. євро, після чого пів року провів у оренді в складі Залаегерсега.

Для Фаворова ці два голи є вже не першим проявом результативності в цьому сезоні — до цього за десять ігор він відзначався двічі.

Академія Пушкаша наразі посідає третю сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від лідерів у особі Ференцвароша та Пакша та два очки, за наявності у "фраті" гри в запасі.