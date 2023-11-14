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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 13 листопада 2023 року.

Завершилася 628 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Глава МЗС Кулеба заявив, що ЄС не зможе виконати свій план із постачання мільйона артилерійських снарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.

- Представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.

- У Міноборони подумують над звільненням трьох командувачів — джерела.

- Німеччина планує до кінця року передати Україні ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T, заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

- Україна незабаром може отримати 60 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які США викупили в Йорданії, продані їй Нідерландами у 2013 році — De Telegraaf.

- Угорщина продовжує блокувати виділення 8-го траншу на суму 500 млн євро з Європейського фонду миру, з якого державам ЄС компенсують поставки зброї, яку ті передали Україні, повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Тимоновичі, Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Бунякине, Могриця, Грабовське, Попівка Сумської області; Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 6 атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Першотравневе та Копанки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного, Виїмки Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 11 атак. Противник завдав авіаційного удару поблизу Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Новокалинового, Авдіївки, Северного та східніше Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 8 атак. Завдав авіаційних ударів в районах Новобахмутівки та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви Донецької області. Крім того, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Урожайне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, де наші захисники відбили 4 атаки противника. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоданилівка, Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Іванівка Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Антонівка, Зеленівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів сьогодні тривалу нараду з дипломатами, урядовцями, представниками Верховної Ради щодо підготовки нашої держави до політичного рішення Європейської ради про початок переговорів про членство України у Євросоюзі. Наші кроки та наші рішення. Працюємо над тим, щоб отримати безумовне рішення про початок переговорів. Для України це принципово – реалізувати всі рекомендації Єврокомісії, які були надані, усі сім рекомендацій, і виконати необхідне на цьому етапі нашого шляху у Європейський Союз.



Провів сьогодні кілька нарад і щодо наших нових міжнародних кроків, які заплановані на найближчі тижні. Перемовини з лідерами держав-партнерів, нові пакети підтримки для наших воїнів, міжнародна комунікація України.



Ми можемо й мусимо забезпечити абсолютно чіткий результат: хоч би яким був інформаційний порядок денний світу, наші партнери мають нас розуміти й чути українців. І це буде".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!