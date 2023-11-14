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Для команди Х'єтіля Кнутсена це третє чемпіонство за чотири минулі сезони.

Буде-Глімт став достроковим чемпіоном чемпіонату Норвегії за підсумками сезону 2023 року.

Для команда Х'єтіля Кнутсена це третє чемпіонство за чотири минулі сезони (2020, 2021, 2023).

Минулого туру Буде-Глімт обіграв Олесунд з рахунком 1:0, а автором переможного голу став Микола Хопланд.

V I N N E R 🏆 pic.twitter.com/hhekqVKp9c — FK Bodø/Glimt (@Glimt) November 12, 2023

Таким чином, Буде-Глімт став недосяжним для своїх конкурентів за два тури до фінішу сезону, набравши 67 очок.

Тим часом за друге місце триває напружена боротьба між Бранном (58), Тромсе (57) та Вікінгом (55).

Також додамо, що чемпіон минулого сезону Молде посідає лише п'яте місце, набравши 47 очок.

Завдяки чемпіонству Буде-Глімт представлятиме Норвегію у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів із наступного сезону-2023/24.