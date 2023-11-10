Завершилися два поєдинки четвертого туру групового раунду Ліги конференцій.
Брюгге забиває перший гол, Getty Images
10 листопада 2023, 00:49
У рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій у групі D, стамбульський Бешикташ приймав норвезький Буде-Глімт, а бельгійський Брюгге на Ян Брейдел приймав швейцарський Лугано.
"Чорні орли" на Водафон Парк мінімально програли норвезькому "Глімту".
Бешикташ — Буде-Глімт 1:2
Голи: Бінгель 64 — Мумбан'я 38, 49.
Вилучення: Уйсал 90+3
Лідер групи D Брюгге за рахунок двох голів у другому таймі перемагає Лугано та набирає десять пунктів після четвертого ігрового дня.
Брюгге — Лугано 2:0
Голи: Тьяго (пен) 62, Ванакен 90.