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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 14 листопада 2023 року.

Завершилася 629 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Туреччина рекордно збільшила імпорт нафти з РФ, — Reuters. Анкара придбала понад 800 тисяч тонн нафти Urals з портів рф у період з 1 по 14 листопада, що на 200 тис. тонн більше за аналогічний період жовтня.

- Укрнафта завершила перше півріччя 2023 року з чистим прибутком у розмірі 14,1 млрд грн. За перший рік роботи під управлінням держави Укрнафта отримає 95 млрд грн доходу, що вдвічі перевищить середньорічний показник за останнє десятиліття.

- Україна активно збільшує виробництво нових надводних БпЛА із "сюрпризами" для росіян, — міністр цифрової трансформації України. Країна вже перейшла до серійного виробництва і виробляє, зокрема, багато нових моделей.

- Кабмін погодив два законопроекти, ухвалення яких є умовою для початку переговорів щодо вступу до ЄС. Перший – поетапне конкурсне збільшення максимальної штатної чисельності НАБУ до 1 000 працівників, а також до 750 керівного складу. Другий – дозвіл НАЗК для повторної перевірки активів та майна посадовців, яке набуте до їхнього призначення на держслужбу.

- Під Авдіївкою Сили оборони збили черговий російський Су-25, — речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку. Це вже 8-мий знищений літак противника на Авдіївському напрямку від 10 жовтня 2023 року.

- Запит президента Байдена про надання допомоги Україні планується розглянути Палатою представників після Дня Подяки (23 листопада), — лідер більшості в Сенаті США.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії, Новоєгорівки Луганської області та Торського Донецької області, де наші захисники відбили 6 атак.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 15 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Авдіївки, Северного та східніше Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито 18 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 24 атаки.

На Шахтарському напрямку противник вів штурмові дії південніше Золотої Ниви Донецької області, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки загарбників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

На початку листопада, до тимчасово окупованого селища Лазурне, що на Херсонщині, прибув підрозділ нещодавно мобілізованих російських окупантів — чисельність до сотні. Всі вони в’язні російських тюрем. Вчорашні зеки, а нині російські окупанти відкрито і цинічно тероризують та грабують мешканців Лазурного.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони та іншу важливу ціль противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 920 окупантів, 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 15 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 24 автомобіля та 2 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. І кожен наш воїн, який тримає позиції, кожен наш воїн, який виконує бойові завдання саме там, заслуговує на нашу надзвичайну вдячність. Справжні герої!

Що більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, то гіршою для ворога буде загальна ситуація, загальний перебіг цієї війни.

Хочу зараз особливо відзначити воїнів 53-ї та 110-ї окремих механізованих бригад і артилеристів 55-ї окремої артилерійської бригади. Усі вони б’ються саме на Авдіївському напрямку й цими днями дали Україні найкращі результати. Дякую вам, воїни!

Відзначу також бригади, які воюють на інших напрямках і заслуговують вдячності. Це 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Її воїни захищають Куп’янський напрямок. Дуже потужно. Дякую!

Лиманський напрямок – 68-ма окрема єгерська бригада. Молодці, хлопці! І, звичайно, Бахмутський напрямок. Артилеристи 26-ї бригади, 92-га окрема штурмова бригада та 30-та окрема механізована бригада. Я дякую всім вам, воїни".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!