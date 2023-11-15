Інше

Університатя Клуж хоче призначити екскерманича київського Динамо та донецького Шахтаря.

Колишній головний тренер київського Динамо та донецького Шахтаря Мірча Луческу незабаром може очолити клуб із вищого дивізіону Румунії. Про це повідомляє місцеве видання Foaia Transilvana.

За інформацією джерела, представники Університаті Клуж розпочали переговори з 78-річним румунським фахівцем.

Відзначається, що ініціатором цих переговорів став турецький бізнесмен та колишній віцепрезидент Бешикташа Серхан Четінсая.

Він планує робити інвестиції в Університатю Клуж, через що нещодавно відвідував матч команди в чемпіонаті Румунії.

Після 16 турів Університатя Клуж йде на десятій сходинці в турнірній таблиці чемпіонату Румунії.