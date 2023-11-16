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Колишній футболіст заочно проінструктував англійського новачка мадридського колективу.

Англійський атакувальний півзахисник Джуд Беллінгем цього літа перейшов до складу мадридського Реала з дортмундської Боруссії за 103 млн євро та доволі швидко став провідним гравцем у колективі Карло Анчелотті.

Свого часу валлійський екснападник Гарет Бейл коштував "вершковим" 101 млн євро під час свого трансферу з лондонського Тоттенгема в 2013 році, після чого також мав серію вдалих виступів на початку кар’єри в Іспанії.

Однак у підсумку Бейл залишав Реал у 2022 році на тлі серії тривалих скандалів, тож під час одного з останніх розмовних шоу на телебаченні заочно дав пораду молодому колезі щодо "тактики виживання" в реаліях іспанського футболу.

"Джуд повинен вжитись у роль гравця Реал, бо там, у Іспанії, усе так працює — якщо ти не будеш маріонеткою для ЗМІ, то вони з’їдять тебе критикою.

Багато гравців із так званих "галактікос" роблять те, що від них очікує побачити преса, грають у цю гру, якщо так можна висловитись. Напевно, саме тому в Іспанії я в підсумку зазнав невдачі в своїй кар’єрі.

Я не хотів грати в ігри із ЗМІ. Я просто хотів грати в футбол, після чого йти до себе додому та відпочивати. Цей антураж заважав мені, і в підсумку інформаційних атак із боку преси ставало дедалі більше", — заявив валлійський виконавець.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Беллінгем зіграв 14 матчів, забивши 13 голів та віддавши три гольові передачі.