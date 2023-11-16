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Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 15 листопада 2023 року, 21:45.

У матчі сьомого туру відбірного циклу Євро-2024 збірна Ізраїля на Панчо Арені в Фельчуті (Угорщина) врятувалась від поразки Швейцарії та залишила шанси на вихід до основного раунду змагань (1:1).

Гості мали помітну перевагу у володінні м’ячем упродовж усього протистояння й тому цілком закономірним виглядав м’яч у їхньому виконанні під завісу першого тайму.

Але в подальшому номінальним господарям удалось відновити рівновагу в грі та перейти до наступальних дій, що змусило суперників нервувати й припуститись помилки під завісу основного часу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ізраїль — Швейцарія в 7 турі відбору на Євро-2024:

Ізраїль — Швейцарія 1:1

Голи: Вайссман, 89 — Варгас, 36

Ізраїль: О. Глазер — Даса (Захаві, 65), Шломо, Голдберг, Давідзада — Абу Фані, Лаві (Д. Глазер, 65), Сафурі (Каніховські, 46) — Горно (Глух, 65), Тургеман, Халайлі (Вайссман, 81).

Швейцарія: Зоммер — Цезігер, Фернандес, Аканджі, Родрігес — Фройлер, Джака — Окафор (Зекірі, 69, Кемерт, 90+5), Амдуні (Ндоє, 69), Закарія — Варгас (Штеффен, 77).

Попередження: Абу Фані, Сафурі, Давідзада — Закарія, Зекірі, Цезігер, Штеффен.

Вилучення: Е. Фернандес, 90+4