Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Граніт Джака та компанія не змогли гарантувати собі участь в фінальному етапі континентальної першості за два тури до кінця відбору.

У рамках перенесенного матчу сьомого туру відбору на ЄВРО-2024 в групі I між собою зустрілися збірні Ізраїлю та Швейцарії на Панчо Арені в Угорщині.

Команда Мурата Якіна повела в рахунку на 36-ій хвилині зустрічі після того, як Едмілсон Фернандес асистував Рубену Варгасу.

Здавалося, що швейцарській команді вдастся втримати мінімальну перевагу в рахунку та достроково гарантувати собі перепуску до фінальної частини чемпіонату Європи, проте Ізраїлю вдалося повернути паритет на табло після голу Шона Вайссмана на 89-ій хвилині.

Остаточно надії Швейцарії на переможний результат у цьому матчі зникли після вилучення Фернандеса в компенсований час, а фінальний свисток у підсумку зафіксував нічию 1:1.

Ізраїль — Швейцарія 1:1

Голи: Вайссман, 89 — Варгас, 36

Вилучення: Е. Фернандес, 90+4