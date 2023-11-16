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Новий тренер для Бензема.

Саудівський Аль-Іттіхад визначився з новим головним тренером команди. Їм стане 47-річний аргентинець Марсело Гальярдо. Таку інформацію надає TyC Sports.

Аргентинський фахівець підпише контракт із саудівським клубом на півтора роки з опцією продовження на такий самий термін.

Марсело Гальярдо запам'ятався своєю роботою у аргентинському гранді Рівер Плейт (2014-2022), з яким він одного разу виграв чемпіонат Аргентини (2021) та двічі Копа Лібертадорес (2015, 2018).

Наразі, Аль-Іттіхад йде п'ятим у чемпіонаті Саудівської Аравії, відстаючи від лідируючого Аль-Хіляля на 11 пунктів.