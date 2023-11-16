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Табір іспанського таланта каже, що їхній клієнт щасливий у Аль-Ахлі.

Молодий та талановитий центральний півзахисник Габрі Вейга у літнє трансферне вікно здійснив неочікуваний перехід із Сельти до Аль-Ахлі, незважаючи на серйозну зацікавленість до себе з боку низки провідних європейських клубів.

Люди з оточення 21-річного іспанця запевняють, що Вейга повністю щасливий у Саудівській Аравії та не збирається повертатися до Європи в зимове трансферне вікно.

"Були запити від клубів з Ліги чемпіонів про ситуацію Вейги, але він на 100% щасливий в Аль-Ахлі, грає на чудовому рівні, повністю зосереджений і відданий цьому клубу та виграє чемпіонат Саудівської Аравії", — цитує слова оточення футболіста журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше Габрі Вейга заявив, що поїхав до Саудівської Аравії не через гроші, а й "через інші аспекти".

За Аль-Ахлі 21-річний іспанський хавбек провів з моменту свого літнього трансферу 11 поєдинків, в яких він забив один гол та віддав два асисти.