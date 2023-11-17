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Результати матчів відбору на ЧС-2026 в Південній Америці.

Відбулось 5 матчів відбору на чемпіонат світу 2026 року в Південній Америці.

Уругвай дав бій чинному чемпіону світу збірній Аргентини, яка в цьому відборі зазнала першої поразки. Таким чином, уругвайці підіймаються на друге місце, відставання від аргентинців складає два очка.

Аргентина – Уругвай 0:2

Голи: Араухо, 41, Нуньєс, 87.

Аргентина: Мартінес — Моліна, Ромеро, Тальяфіко (Акунья, 80) — Де Пауль (Паласіос, 64), Мак Аллістер (Мартінес, 46), Фернандес — Гонсалес (Ді Марія, 53), Мессі, Альварес (Ло Чельсо, 80).

Уругвай: Рочет — Рональд Араухо, Олівера, Касерес, Вінья (Хіменес, 46) — Вальверде, де ла Крус, Угарте — Максимільяно Араухо (Бентанкур, 62), Пельїстрі (Каноббіо, 88), Нуньєс (Віньяс, 90).

Попередження: Угарте, 32, Мак Аллістер, 35, Хіменес, 67, Мартінес, 68, Ромеро, 77, Олівера, 79, Паласіос, 90.

Тим часом Колумбія завдала поразки Бразилії. Для підопічних Дініза це вже друга поразка поспіль і третій матч без перемог.

Колумбійці пропустили дуже швидко від Мартінеллі, проте в кінці матчу здійснили камбек впродовж чотирьох хвилин. Героєм зустрічі став Луїс Діас.

"Пентакампеоне" опустились на п'яте місце, а колумбійці піднялись на третє.

Колумбія – Бразилія 2:1

Голи: Мартінеллі, 4, Діас, 75, 79.

Колумбія: Варгас — Муньос, Санчес, Лукумі, Мачадо (Борха, 46) — Хамес, Урібе (Сіністерра, 46), Карраскаль (Ріос, 74) — Кастаньо (Лерма, 83), Діас, Борре (Кордоба, 68).

Бразилія: Аліссон — Емерсон, Маркіньос, Габріел (Дуглас Луїс, 82), Лоді (Пепе, 81) — Бруно Гімараес, Андре — Рафінья (Ендрік, 82), Вінісіус Жуніор (Жоао Педро, 27) — Родріго (9), Мартінеллі.

Попередження: Санчес, 20, Лоді, 78, Пепе, 90.

Венесуела та Еквадор розписали мирову та залишились в зоні, яка дозволяє пройти на чемпіонат світу. Венесуела — четверта, Еквадор — шостий.

Венесуела – Еквадор 0:0

Венесуела: Ромо — Гонсалес, Анхель, Макун (Ферраресі, 84) — Наварро, Мартінес (Рінкон, 84), Еррера (Отеро, 58), Кассерес (Кастільо, 84) — Сотельдо, Соса (Мачіс, 71), Рондон.

Еквадор: Домінгес — Пресіадо, Торрес, Пачо, Інкапіє, Сорноса (Хуліо, 86) — Франко — Сіфуентес (Ортіс, 90), Кайседо, Паєс (Мена, 70) — Родрігес (Кампана, 71).

Попередження: Анхель, 9, Інкапіє, 12, Сіфуентес, 31, Франко, 79, Мартінес, 79.

Ще один матч без голів відбувся у міста Сантьяго між Чилі та Парагваєм. Майже весь матч господарі грали в більшості після видалення Рохаса, але це їм не допомогло. В кінці матчу склади вирівнялись. У збірної Чилі видалення отримав Мендес.

У Парагваю та Чилі по 5 очок. Вони ділять сьому та восьму сходинку відповідно.

Чилі – Парагвай 0:0

Чилі: Кортес — Діас (Лойола, 78), Медель, Маріпан, Суасо — Ечеверрія (Мендес, 61), Пульгар, Давіла (Геррейро, 78), Бреретон (Аравена, 61) — Санчес, Пісарро.

Парагвай: Карлос — Рохас, Гомес, Альдерете, Еспіноса, Кубас, Вільясанті (Кабальєро, 63) — Гомес (Соса, 62), Рохас (Галарса Фонду, 85), Авалос (Кампусано, 85) — Санабрія (Касерес, 45).

Попередження: Маріпан, 22, Гомес, 38, Кабальєро, 71, Медель, 78, Рохас, 78.

Вилучення: Рохас, 44, Мендес, 88.

Болівія обіграла Перу та покинула останнє місце турнірної таблиці, відправивши туди свого суперника.

Болівія – Перу 2:0

Голи: Вака, 20, 87.

Болівія: Віскарра — Кінтерос, Сагредо, Акін, Фернандес, Хустініано — Вака (Бехарано, 90), Terceros (Рамальо, 46), Вака (Арраскайта, 57) — Морено (Рейносо, 76), Альгараньяс (Вільярроель, 5)

Перу: Гальєс — Корсо (Флорес, 81), Самбрано, Кальенс, Лопес (Пенья, 69) — Йотун, Тапія, Кіспе, Санелатто (Рейна, 57) — Лападула (Герреро, 56), Гримальдо (Адвінкула, 69).

Попередження: Хустініано, 30, Кальєнс, 34, Вака, 45, Адвінкула, 87, Гальєс, 87, Рейна, 90.