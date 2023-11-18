Заключне десятиліття XX століття недарма вважається одним із найбільш пристрасних у історії футболу, адже чимала кількість зіркових виконавців з’являлись по всьому світу й відзначались виступами за провідні європейські клуби.

Відоме британське видання FourFourTwo напередодні вирішило скласти власний перелік із 33 футболістів на позиціях у захисті, які, на їхню суб’єктивну думку, зробили найбільш внесок до розвитку гри за той період.

Наведемо десятку найкращих із них:

  1. – Паоло Мальдіні
  2. – Франко Барезі
  3. – Марсель Десаї
  4. – Рональд Куман
  5. – Роберто Карлос
  6. – Кафу
  7. – Тоні Адамс
  8. – Алессандро Костакурта
  9. – Ліліан Тюрам
  10. –  Юрген Колер
  11.  
  12. До розширеного переліку також потрапили Франк де Бур (11 місце), Яп Стам (12), Алессандро Неста (13) та Фабіо Каннаваро (15).
  13.  
  14. Із повною версією списку можна ознайомитись за посиланням на першоджерело.