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Відоме видання видало неоднозначний рейтинг.

Заключне десятиліття XX століття недарма вважається одним із найбільш пристрасних у історії футболу, адже чимала кількість зіркових виконавців з’являлись по всьому світу й відзначались виступами за провідні європейські клуби.

Відоме британське видання FourFourTwo напередодні вирішило скласти власний перелік із 33 футболістів на позиціях у захисті, які, на їхню суб’єктивну думку, зробили найбільш внесок до розвитку гри за той період.

Наведемо десятку найкращих із них: