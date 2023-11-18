Відоме видання видало неоднозначний рейтинг.
Паоло Мальдіні, Getty Images
18 листопада 2023, 11:11
Заключне десятиліття XX століття недарма вважається одним із найбільш пристрасних у історії футболу, адже чимала кількість зіркових виконавців з’являлись по всьому світу й відзначались виступами за провідні європейські клуби.
Відоме британське видання FourFourTwo напередодні вирішило скласти власний перелік із 33 футболістів на позиціях у захисті, які, на їхню суб’єктивну думку, зробили найбільш внесок до розвитку гри за той період.
Наведемо десятку найкращих із них:
- – Паоло Мальдіні
- – Франко Барезі
- – Марсель Десаї
- – Рональд Куман
- – Роберто Карлос
- – Кафу
- – Тоні Адамс
- – Алессандро Костакурта
- – Ліліан Тюрам
- – Юрген Колер
-
- До розширеного переліку також потрапили Франк де Бур (11 місце), Яп Стам (12), Алессандро Неста (13) та Фабіо Каннаваро (15).
-
- Із повною версією списку можна ознайомитись за посиланням на першоджерело.