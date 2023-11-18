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Підопічні Олега Кузнецова несподівано програли косоварам, пропустивши чотири м'ячі.

Сьогодні, 18 листопада, юнацька збірна України продовжила свій шлях у відбірному циклі Євро-2024.

У другому матчі кампанії підопічних Олега Кузнецова чекала сенсаційна поразка з рахунком 0:4 від збірної Косова.

У складі суперників голами відзначилися Буюпі, Рама та Гашіян, який оформив дубль.

Україна U-19 — Косово U-19 0:4

Голи: Гашіян, 22, 79, Буюпі, 64, Рама, 90+2.

Україна (U-19): Фесюк, Огарков, Михавко, Мельниченко, Гусєв, Михайлів (Саленко, 46), Ващенко (Микитюк, 46), Кремчанін (Деркач, 46), Мануйлов, Тутєров (Панченко, 71), Пономаренко (Піщур, 81).

Косово (U-19): Кела, Добруна, Зекірай, Сілай, Кодра (Ібрагімі, 55), Локай (Шахіні, 83), Мілай, Гербовчі (Рама, 71), Яшарі (Талла, 71), Буюпі, Гашіян (Гаші, 83).

Попередження: Михавко — Кодра.

Таким чином, Україна втратила перше місце у групі, віддавши його збірній Косова, яка має чотири очки. У "синьо-жовтих" три бали після перемоги над Мальтою (3:1).

Свій наступний матч Україна проведе проти Словаччини. Гра відбудеться 21 листопада о 12:00 за київським часом.