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Команда Олега Кузнецова розпочала відбірковий турнір з перемоги.

Юнацька збірна України успішно стартувала у відбірковій кампанії Євро-2024, здобувши перемогу над Мальтою з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 17 хвилині, коли у воротах мальтійців відзначився Богдан Мануйлов, для якого це був дебютний гол у складі національної команди.

Потім на 59 хвилині Матвій Пономаренко невдало зрізав м'яч у свої ворота, але через 12 хвилин він вивів українців вперед.

Остаточну крапку у матчі поставив Тимур Тутєров, який забив на 88 хвилині.

Україна U-19 – Мальта U-19 3:1

Голи: Мануйлов, 17, Пономаренко, 71, Тутєров, 88 — Пономаренко, 59 (автогол).

Україна (U-19): Фесюк, Огарков (Дикий, 90), Михавко, Мельниченко, Гусєв, Михайлів (Єрмачков, 87), Ващенко (Микитюк, 64), Кремчанін, Мануйлов (Саленко, 64), Тутєров, Пономаренко (Панченко, 87).

Мальта (U-19): Каміллері, Велла (К. Фенек, 77), Фарруджа, Мікаллеф (Апап Болонья, 72), Шеррі, Чукуньєре, Каруана, Барбара, Леонарді (М. Фенек, 65), Гатт, Дебоно (Аттард, 65).

Попереджені: Микитюк — Мікаллеф.

Свій наступний матч Україна проведе проти збірної Косово. Гра запланована на 18 листопада.