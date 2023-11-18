Аргентинський спеціаліст прокоментував своє рішення очолити саудівський клуб.
Марсело Гальярдо, Getty Images
18 листопада 2023, 20:37
Аргентинець Марсело Гальярдо підтвердив, що стане новим головним тренером саудівського Аль-Іттіхада та пояснив своє рішення, передає журналіст Фабріціо Романо.
Гальярдо заявив, що не може дочекатися моменту повернення до роботи.
"Я прийму пропозицію Аль-Іттіхада також через особисті причини. Вони мотивували мене великим проєктом у новій цікавій лізі", — сказав 47-річний спеціаліст.
З червня 2014 року до січня 2023-го аргентинець очолював Рівер Плейт (424 матчі). Гальярдо допоміг цьому клубу здобути 13 трофеїв.
Після 13-ти турів чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Іттіхад посідає 5-те місце у турнірній таблиці. Клуб також продовжує виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів АФК, лідируючи у своїй групі після 4-х турів.