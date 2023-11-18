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Аргентинський спеціаліст прокоментував своє рішення очолити саудівський клуб.

Аргентинець Марсело Гальярдо підтвердив, що стане новим головним тренером саудівського Аль-Іттіхада та пояснив своє рішення, передає журналіст Фабріціо Романо.

Гальярдо заявив, що не може дочекатися моменту повернення до роботи.

"Я прийму пропозицію Аль-Іттіхада також через особисті причини. Вони мотивували мене великим проєктом у новій цікавій лізі", — сказав 47-річний спеціаліст.

З червня 2014 року до січня 2023-го аргентинець очолював Рівер Плейт (424 матчі). Гальярдо допоміг цьому клубу здобути 13 трофеїв.

Після 13-ти турів чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Іттіхад посідає 5-те місце у турнірній таблиці. Клуб також продовжує виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів АФК, лідируючи у своїй групі після 4-х турів.