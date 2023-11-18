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Головний тренер збірної Німеччини вже пояснив це рішення.

Кай Гаверц, який номінально є атакуючим півзахисником, гратиме зліва у захисті у матчі проти збірної Туреччини, передає Bayern & Germany.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн підтвердив появу 24-річного гравця на незвичній для нього позиції та прокоментував своє рішення:

"У нас різні схеми. Кай не завжди буде на цій позиції. У мене є чудова ідея щодо нього, тому що він надзвичайно хороший футболіст. Це дуже хороша опція. Він не буде завжди грати в якості класичного лівого захисника", — пояснив він.

Нагадаємо, товариська гра між збірними Німеччини та Туреччини розпочнеться о 21:45 за київським часом.