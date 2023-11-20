Інше

Керманич Аль-Іттіфака прокоментував внесок португальської зірки в розвиток ліги.

Англійський фахівець та зірковий футболіст у минулому Стівен Джеррард став однією із складових глобальної політики Саудівської Аравії щодо залучення іменитих футбольних постатей з усього світу до розвитку футболу в країні.

При цьому під час останнього інтерв’ю 43-річний тренер не приховував, що його літній трансфер цього року стався не без впливу досвіду португальського нападника Кріштіану Роналду, який виступає за місцевий Ан-Наср.

"Я думаю, що коли Кріштіану Роналду, GOAT, як ми його тут, у Саудівській Аравії, називаємо, приїхав до країни у січні, то це була величезна подія. І він дійсно все ще може багато чого запропонувати світу футболу.

Після приїзду Кріштіану, популярність ліги помітно зросла, і всі ці великі гравці переїхали до Саудівської Аравії фактично завдяки ньому", — заявив англійський фахівець.

У поточному сезоні на рахунку Роналду 16 голів та дев’ять гольових передач у 17 матчах.