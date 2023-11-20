Аргентинець скрізь попереду.
Мессі, Getty Images
20 листопада 2023, 15:42
Ринкова вартість володаря Золотого м'яча-2023 Ліонеля Мессі продовжує задавати тренд. Нападник Інтер Маямі та збірної Аргентини є найдорожчим гравцем серед футболістів у віці 34-х років і старше, випереджаючи свого головного конкурента у футбольному світі Кріштіану Роналду.
Відомий трансферний портал Трансфермаркт, оприлюднив список з найдорожчих футболістів віком старше 34 років.
Топ-10 рейтингу виглядає наступним чином:
1. Ліонель Мессі (Інтер Майамі, 36 років) – 35 млн. євро
2. Роберт Левандовскі (Барселона, 35 років) – 30 млн. євро
3. Карім Бензема (Аль-Іттіхад, 35 років) — 15 млн євро
4. Кріштіану Роналду (Аль-Наср, 38 років) — 15 млн євро
5. Томас Мюллер (Баварія, 34 роки) – 12 млн. євро
6. Лука Модріч (Реал, 38 років) – 10 млн. євро
7. Анхель Ді Марія (Бенфіка, 35 років) – 8 млн. євро
8. Марко Ройс (Боруссія Дортмунд, 34 роки) – 7.5 млн. євро
9. Генріх Мхітарян (Інтер, 34 роки) – 6 млн. євро
10. Душан Тадіч (Фенербахче, 34 роки) – 5.5 млн. євро