Інше

Протистояння двох легенд відбудеться, ймовірно, востаннє.

Американський Інтер Маямі зустрінеться із саудівським Ан-Насром у 2024 році, повідомив керівник головного управління у справах розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Аш-Шейх.

Матч має відбутися у лютому наступного року в Ер-Ріяді.

The Last Dance

مباراة تاريخية تجمع أساطير كرة القدم رونالدو و ميسي



نادي انتر ميامي يلعب ضد نادي النصر في بطولة كأس موسم الرياض… ⚽❤️🇸🇦



في المملكة ارينا 📌 Feb 2024



It's the last dance of football greatness! 🏆

Ronaldo vs Messi clash on the pitch.



Watch Inter Miami FC… pic.twitter.com/3aHtVGtFQI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2023

Минулого разу вони грали на одному полі у січні 2023 року, коли зірки Аль-Хіляля та Ан-Насра протистояли ПСЖ.

За даними Squawka, Мессі та Роналду раніше зустрічалися у 36 матчах. 16 перемог на рахунку аргентинця, 11 — у португальця.

Також зазначимо, що за Інтер Маямі виступає український центральний захисник Сергій Кривцов, тоді як головним тренером Ан-Насра є екскерманич донецького Шахтаря Луїш Каштру.