Протистояння двох легенд відбудеться, ймовірно, востаннє.
Футболки Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду, Getty Images
21 листопада 2023, 18:59
Американський Інтер Маямі зустрінеться із саудівським Ан-Насром у 2024 році, повідомив керівник головного управління у справах розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Аш-Шейх.
Матч має відбутися у лютому наступного року в Ер-Ріяді.
Минулого разу вони грали на одному полі у січні 2023 року, коли зірки Аль-Хіляля та Ан-Насра протистояли ПСЖ.
За даними Squawka, Мессі та Роналду раніше зустрічалися у 36 матчах. 16 перемог на рахунку аргентинця, 11 — у португальця.
Також зазначимо, що за Інтер Маямі виступає український центральний захисник Сергій Кривцов, тоді як головним тренером Ан-Насра є екскерманич донецького Шахтаря Луїш Каштру.