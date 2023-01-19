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Команди на двох настріляли дев'ять голів.

У Саудівській Аравії пройшов товариський поєдинок між об'єднаними командами Аль-Хіляля та Ан-Нассра та ПСЖ.

Зірки світового футболу Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі вийшли у стартових складах своїх команд.

Гольову перестрілку розпочав Ліонель Мессі на 3 хвилині гри. Проте вже на 34 Кріштіану Роналду зрівняв рахунок з пенальті. Гості вийшли вперед на 43 зусиллями Макіньйоса, проте ще до перерви Роналду забив з гри — 2:2.

У другому таймі вболівальники ще побачили гольові дії. На 53 Серхіо Рамос вивів ПСЖ вперед, а Чжанг Су зробив рахунок 3:3. Після забивали гравці парижан — Мбаппе та Екетіке. А Таліска ближче до фінального свистка скоротив відставання до одного голу.

Аль-Хіляль / Ан-Насср — ПСЖ 4:5

Голи: Роналду, 34, 45+6, Чжанг, 56, Таліска, 90+4 — Мессі, 3, Маркіньйос, 43, Рамос, 53, Мбаппе, 60, Екетіке, 78

Аль-Хіляль / Ан-Насср: Аль-Оваїс — Аль-Ганнам, Чжанг, Аль-Болеахі, Абдулхамід, Мартінес (Каррільо, 61), Аль-Хайбарі (Канно, 61), Густаво (Отайф, 85), Аль-Давсарі — Марега (Таліска, 46), Роналду (Перейра, 61).

ПСЖ: Навас (Доннарумма, 62) — Хакімі (Пембеле, 62), Бернат, Рамос (Бічіабу, 62), Маркіньйос (Данілу, 46)— Руїс (Мендес, 62), Санчеш (Вітінья, 46), Солер (Гнарбі, 62), Неймар (Заїр-Емері, 62), Мбаппе — Мессі.

Вилучення: Бернат.