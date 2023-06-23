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Португалець все ж таки перебрався в Саудівську Аравію.

Клуби Саудівської Аравії продовжують перегони за представниками європейських топчемпіонатів.

Як повідомляє офіційний сайт Аль-Хіляля, новачком команди став півзахисник збірної Португалії Рубен Невеш.

Подробиці угоди поки що не повідомляються.

У цьому сезоні португальський футболіст відіграв 41 матч, забивши шість голів та віддавши один результативний пас.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рубен Невеш може опинитись у Ньюкаслі транзитом через Аль-Хіляль.