Португалець все ж таки перебрався в Саудівську Аравію.
Рубен Невеш, фото скріншот
23 червня 2023, 21:13
Клуби Саудівської Аравії продовжують перегони за представниками європейських топчемпіонатів.
Як повідомляє офіційний сайт Аль-Хіляля, новачком команди став півзахисник збірної Португалії Рубен Невеш.
Подробиці угоди поки що не повідомляються.
У цьому сезоні португальський футболіст відіграв 41 матч, забивши шість голів та віддавши один результативний пас.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рубен Невеш може опинитись у Ньюкаслі транзитом через Аль-Хіляль.