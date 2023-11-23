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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 листопада 2023 року.

Завершилася 637 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Болгарія припинить імпорт сирої нафти з росії у березні 2024 року, — Міненерго. Рішення завадить рф обходити західні санкції і заблокує можливість заробити 1 мільярда євро.

- ЄС переказав Україні новий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро.

- Байден та Сі Цзіньпін не будуть присутніми на саміті лідерів країн G20, де вперше з 2021 року виступить Путін — Bloomberg.

- Парламент Болгарії остаточно схвалив передання Україні 100 БТР: це перший випадок, коли країна передає броньовану техніку Києву напряму — Nova BG.

- За підсумками нового засідання у форматі "Рамштайн" було створено коаліцію розвитку ППО України — президент Зеленський.

- Польські перевізники хочуть продовжити блокування кордону з Україною ще на місяць — організатор акції з блокування пунктів.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії біля Сіверська Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника поблизу Кліщіївки та східніше Південного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 13 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 18 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти вели штурмові дії неподалік Старомайорського Донецької області, успіху не мали.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та Кам’янського Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію українських громадян у тимчасово окупованій Луганській області. Відтак, для посилення морального тиску на українських мешканців та примушення їх до отримання російського громадянства, окупаційний так званий «уряд» Луганської області ухвалив рішення, що отримати компенсацію на придбання вугілля та дров, для опалювалювання свого житла зможуть лише ті громадяни України, які погодились отримати російський паспорт.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 склади боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 850 окупантів, 7 танків, 14 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 13 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 25 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні відбулось чергове засідання у форматі "Рамштайн" – уже сімнадцяте. Є й нові пакети підтримки України – наших воїнів. Це стосується і снарядів, і ракет, і РЕБ, і дронів, і нових потужностей для нашої ППО. Створена відповідна коаліція – коаліція розвитку ППО.

Лідерами в її організації є Німеччина та Франція, і я дякую за таке лідерство. Дякую кожній країні, яка бере участь у цих зусиллях – у тому, що дає можливість нашим містам і селам бути більш захищеними від російських ударів. Поки не все можна розповідати публічно, але український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця. Найближчим часом очікую звіт міністра оборони Умєрова за результатами цього "Рамштайну".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!