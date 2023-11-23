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Гравець штовхнув двома руками в обличчя захисника збірної Австрії.

Збірна Німеччини 21 листопада провела товариський матч проти Австрії (0:2).

У ході зустрічі червону картку отримав Лерой Сане: півзахисник збірної в Німеччині двома руками штовхнув Філіппа Мвене в обличчя.

Таким чином, Сане може бути дискваліфікований щонайменше на три ігри збірної Німеччини. Правила ФІФА передбачають такі дії.

Зазначимо, що для Сане це перша червона картка у кар'єрі.