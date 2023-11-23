Гравець штовхнув двома руками в обличчя захисника збірної Австрії.
ЛЕРОЙ САНЕ, GETTY IMAGES
23 листопада 2023, 15:59
Збірна Німеччини 21 листопада провела товариський матч проти Австрії (0:2).
У ході зустрічі червону картку отримав Лерой Сане: півзахисник збірної в Німеччині двома руками штовхнув Філіппа Мвене в обличчя.
Таким чином, Сане може бути дискваліфікований щонайменше на три ігри збірної Німеччини. Правила ФІФА передбачають такі дії.
Зазначимо, що для Сане це перша червона картка у кар'єрі.