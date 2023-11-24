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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 23 листопада 2023 року.

Завершилася 638 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Українські розвідники провели кібероперацію проти "Росавіації". Вдалося отримати секретні документи, які свідчать про авіаколапс РФ — пресслужба ГУР МОУ. Упродовж січня 2023 року було зафіксовано 185 авіапригод. Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі.

- Через брак електроенергії, НЕК "Укренерго" увечері 22 листопада залучала аварійну допомогу зі Словаччини, Польщі та Румунії – голова правління компанії.

- РФ поставила собі три цілі в Україні, і зміна керівництва одна із них: ключем до виграшу бачать внутрішню дестабілізацію в Україні, — голова Служби зовнішньої розвідки України. рашисти вже зараз закладають план на довготривалу війну в програму комплектування військовими ЗС РФ на 2024-2025 роки.

- У Польщі заблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною — речник ДПСУ. Зараз лише на цьому пункті на в'їзд до України очікують близько 1400 вантажівок.

- Україна входить у зиму зі слабкою енергосистемою: вона вразливіше, ніж рік тому — The New York Times. Електростанції все ще потерпають від російських атак минулої зими, є незавершені ремонти підстанцій та нестача критично важливого обладнання (трансформатори та інше).

- Новообраний президент Аргентини запропонував Зеленському провести у себе мирну конференцію щодо України за участю країн Латинської Америки — DW. У відповідь президент Зеленський подякував за чітку позицію і запросив Мілея в Україну.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 12 атак.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів.

Також і на Бахмутському напрямку російські окупанти наступальних дій не вели. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 4 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Окупанти продовжують насильну російську паспортизацію українських громадян на окупованих територіях. На людей тиснуть, їх залякують під час постійних перевірок документів, не лише на вулицях, а й під час постійних облав на помешкання.

Відтак у тимчасово окупованому селищі Розівка, що у Запорізькій області 21 листопада підрозділи російських окупаційних військ спільно з місцевими окупаційними силовиками перевіряли мешканців приватних домогосподарств та багатоквартирних будинків на наявність російських паспортів, а також документи на право власності на нерухоме майно.

У тимчасово окупованій Чаплинці, що у Херсонській області протягом 17-21 листопада військовослужбовці окупаційних військ перевіряли місцевих мешканців на наявність російських паспортів, здійснювали перепис чоловіків призовного віку.

А у населених пунктах північної частини тимчасово окупованого Криму окупаційна так звана «влада» здійснює постійний тиск на місцевих українських громадян. Зокрема, 21 листопада, представники російських спецслужб влаштували облави і ретельно перевіряли у населення особисті речі, мобільні телефони та документи.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1130 окупантів, 20 танків, 36 бойових броньованих машин, 33 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 15 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 39 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні є кілька нових санкційних рішень нашої держави – два пакети санкцій.

Це синхронізація з партнерами – щодо тих осіб, які прямо працюють на російську агресію або їй допомагають. А також це санкції проти субʼєктів держави-терориста, що мають стосунок до критичної інфраструктури. Кожне прізвище, кожна назва компанії – це конкретна провина в тому, що російський терор продовжується.

Україна доповнює своїми санкціями міжнародні санкційні механізми. І ми працюємо, щоб санкції партнерів були поширені й на тих, проти кого вже ухвалені відповідні рішення України.

Сьогодні я підписав укази щодо понад 300 юридичних і майже 150 фізичних осіб держави-терориста. І наші спеціальні служби, передусім Служба безпеки України, а також Кабінет міністрів та РНБО продовжать відповідну роботу. Будуть й інші санкційні рішення".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!