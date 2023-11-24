48-річний англієць хоче продовжувати працювати на клубному рівні.
Грем Поттер, Getty Images
24 листопада 2023, 13:46
Колишній головний тренер Челсі Грем Поттер відмовився від можливості очолити збірну Швеції. Про це повідомляє Aftonbladet.
За інформацією джерела, 48-річний англієць відмовився від пропозиції шведської футбольної федерації, оскільки хоче продовжувати працювати на клубному рівні.
Нагадаємо, Швеція залишилася без наставника Янні Андерссона після проваленої кваліфікації на Євро-2024. Це був перший промах шведів у відборах із 1996 року.
У свою чергу Поттер чекає на пропозиції від клубів, перебуваючи без роботи з квітня цього року, коли він залишив Челсі.