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48-річний англієць хоче продовжувати працювати на клубному рівні.

Колишній головний тренер Челсі Грем Поттер відмовився від можливості очолити збірну Швеції. Про це повідомляє Aftonbladet.

За інформацією джерела, 48-річний англієць відмовився від пропозиції шведської футбольної федерації, оскільки хоче продовжувати працювати на клубному рівні.

Нагадаємо, Швеція залишилася без наставника Янні Андерссона після проваленої кваліфікації на Євро-2024. Це був перший промах шведів у відборах із 1996 року.

У свою чергу Поттер чекає на пропозиції від клубів, перебуваючи без роботи з квітня цього року, коли він залишив Челсі.