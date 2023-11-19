Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Під його керівництвом збірна не вийшла на ЧС-2022 та Євро-2024.

Янне Андерссон залишив посаду головного тренера збірної Швеції, повідомив офіційний сайт команди.

Шведи не вийшли на чемпіонат Європи, посівши третє місце у групі з Бельгією, Австрією, Азербайджаном та Естонією. Під керівництвом Андерссона вони також не потрапили на ЧС-2022, але перед цим виступали на Євро-2020 та ЧС-2018.

Андерссон тренував Швецію із 2016 року.

Зазначимо, що його останнім матчем став поєдинок проти Естонії (2:0).