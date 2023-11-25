Інше

Керманич узбекистанського колективу прокоментував здобуття чемпіонського титулу.

Напередодні Пахтакор у рамках двадцять п’ятого туру узбекистанської Суперліги переграв Термез Сурхон у гостьовому протистоянні (2:1), завдяки чому вчергове в своїй історії став чемпіоном країни з відривом від найближчого переслідувача в шість очок.

Після завершення гри головний тренер Пахтакора, відомий ексфутболіст київського Динамо Максим Шацьких, прокоментував досягнення власної команди та окреслив її найближчі перспективи.

"Ми повністю контролювали гру. У першому таймі ми не забили, але в другому досягли свого. Суперник зміг скоротити рахунок. Найголовніше, що ми виграли чемпіонат.

У нас був нерівний сезон, тому ми зіткнулися з труднощами. Ми втратили багато очок і пропустили багато голів. Мене хвилює те, що ми стільки разів дозволяли супернику забити. Чемпіонство не дається легко. Минулого сезону ми святкували чемпіонство на один тур раніше, аніж цього сезону.

Зараз плануємо залучати до команди нових гравців. Ми склали план щодо цього і прагнемо його реалізувати. У наступному сезоні команда повністю зміниться. Ви побачите більш сильну та агресивну команду.

Я багато разів повторював, що в зимове трансферне вікно важко купити хороших гравців. Причина в тому, що багато чемпіонатів мають сезони за системою осінь-весна, і в їхніх командах грають якісні гравці. У середині року знайти хороших кандидатів є дещо складним завданням.

Ми провели переговори з Суаресом і Кавані. Але зрозумійте одне, багатьом хорошим гравцям важко приїхати в Узбекистан. Залучити зіркового гравця — не проблема, але забезпечити його належним рівнем гри — це проблема. Видатний гравець повинен мати поруч одноклубників свого рівня.

Наприклад, Мессі легко може грати без одноклубників. Решта — ні. Пахтакор цілком може привезти в Узбекистан топ-гравця, але є кілька перепон, які цьому заважають. Зірковий гравець хоче умови на найвищому рівні.

У нас великі плани, ви собі навіть не уявляєте, які вони. Я не буду вам говорити про наші цілі наперед. Ви дізнаєтеся пізніше. Швидко реалізувати такі плани в нашій країні не є можливим. Це займе певний час.

Пахтакор не слабший за всіх у чемпіонаті. Навпаки, ми — найсильніша команда, жоден суперник не зміг перевершити нас за грою. Ми можемо перемогти тільки себе. Ви й самі бачите, що проти Пахтакора кожна команда грає з особливим ентузіазмом", — заявив узбекистанський фахівець.

Нагадаємо, що Пахтакор став чемпіоном Узбекистану п’яти раз поспіль.