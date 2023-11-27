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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 26 листопада 2023 року.

Завершилася 641 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Латвія пропонує посередництво у переговорах про розблокування кордону України з Польщею — МЗС Латвії. На трьох пунктах пропуску, які блокують польські перевізники, очікують на в’їзд в Україну вже близько 2000 транспортних засобів.

- На армійських складах Чехії вже не залишилося багато озброєння, проте країна компенсуватиме брак зброї для України комерційними ліцензіями на його поставки — міністерка оборони Чехії для CTK.

- Голова комітету розвідки Конгресу США заявив, що нову американську допомогу Україні та Ізраїлю буде важко ухвалити до кінця року — NBC & Bloomberg. "Я думаю, що буде дуже важко зробити це до кінця року, і наразі перешкодою є політика Білого дому щодо південного кордону".

- Через негоду знеструмлено близько 400 населених пунктів в 10 областях.

- Окупанти шукають підпілля у Криму, формують "чорний список" — ЦНС.

- рф не може поповнювати Чорноморський флот.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 4 атаки.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають загарбникам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області. Тут українські захисники відбили 23 атаки.

На Мар’їнському напрямку противник вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог 8 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, пункт управління та склад боєприпасів ворога.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1070 окупантів, 11 танків, 16 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 93 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 29 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Зараз, коли так складно, коли такі умови, усі ми маємо бути особливо вдячними тим, хто тримає оборону нашої держави, хто здійснює українські наступальні операції, хто на бойових позиціях, на бойових постах, чергує в мобільних вогневих групах та в усіх інших наших підрозділах, які бережуть Україну, життя нашої держави, нашу незалежність.

Жодної години не припиняються інтенсивні бої на донецьких напрямках, на Харківщині – Купʼянський напрямок. Наші воїни так само тримають позиції і на півдні держави: це Запорізька область, це наша Херсонщина.

Я хочу подякувати всім, хто цілком справедливо відповідає на терористичні удари росіян. Я дякую кожному з вас, воїни, усім вашим побратимам, кожному та кожній, хто допомагає нашим бригадам, усім українським силам оборони та безпеки, хто працює на нашому оборонному виробництві, хто постачає все необхідне Україні, нашим людям, хто лікує поранених, тренує наших воїнів, організовує волонтерські збори заради української сили.

Не можна бути осторонь захисту. І слава всім нашим людям, які це розуміють, які бʼються, які працюють, допомагають заради України і українців! У єдності ми – сила".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!