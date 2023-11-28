Інше

До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 27 листопада 2023 року.

Завершилася 642 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Спікер палати представників США Майк Джонсон заявив, що допомога Україні є пріоритетом, і що російському диктатору Путіну не можна дозволити "пройти маршем через Європу".

- The Guardian повідомляє, що український уряд планує змінити практику призову, про зміни оголосять вже цього тижня.

- Уряд Польщі звернувся до України з пропозицією щодо розблокування кордону.

- Офіс президента організував відрядження кількох груп депутатів, урядовців, ветеранів і дітей до Сполучених Штатів для просування підтримки України на місцях, а також вибудовування контактів із республіканцями в разі перемоги Трампа на виборах — NV.

- Держдеп США оптимістично налаштований щодо перспектив схвалення пакета додаткового фінансування для України та інших оборонних потреб у Конгресі, де він застряг уже майже як два місяці.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським окупантам значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 30 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не вів.

На Запорізькому напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії західніше Вербового Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Провів сьогодні підготовчу нараду щодо різних міжнародних заходів, які плануються найближчими тижнями та до кінця року. Чітко бачимо українську перспективу й те, що необхідно для досягнення наших цілей. Щодня працюємо з партнерами заради нових пакетів оборонної підтримки – підтримки для наших воїнів.

Підписав черговий указ про відзначення наших солдатів і офіцерів Збройних Сил України державними нагородами – 115 військовослужбовців. Загалом від 24 лютого й до сьогодні вже відзначені державними нагородами 64 тисячі 258 наших воїнів з усіх Сил оборони та безпеки України.

Масова хоробрість, масова стійкість, масова направленість на те, щоб саме Україна здобувала переваги в цій війні. Я дякую всім, хто б’ється заради України й українців! Дякую всім командирам, які дбають про життя солдатів! Дякую всім, хто зосереджений саме на тому, як зробити нашу державу сильнішою – усю нашу державу. Наодинці цієї битви не виграєш – тільки разом, усі, хто дбає одне про одного й Україну".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!