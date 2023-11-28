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Дивіться відео найкращих моментів матчу Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 28 листопада 2023 року, 13:00.

У рамках п'ятого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА донецький Шахтар приймав Антверпен на Едмунд-Пламбек-Штадіон у Нордерштедті, Німеччина.

Українська команда досить швидко відкрила рахунок у матчі, зумівши протримати цю мінімальну перевагу аж до 60-ї хвилини, коли відзначилися номінальні гості.

Трохи швидше ніж за 10 хвилин "гірники" знову вийшли вперед, цього разу завдяки автоголу суперника. Ближче до кінця поєдинку українці поставили крапку у матчі, відзначившись ще раз, та здобули 3 очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Шахтар — Антверпен у 5 турі Юнацької ліги УЄФА-2023/24:

Шахтар U-19 – Антверпен U-19 3:1

Голи: Ющенко, 7, Елмажад, 69 (автогол), Савін, 83 — Вандеплас, 60

Вилучення: Елмажад, 90+6 (друга жовта картка)

Шахтар U-19: Барченко — Дрозд, Башмарін, Данковський, Огарков — Ющенко (Трифаненко, 77), Лосенко (Костриця, 64), Янович (Сметана, 46), Цуканов (Бундаш, 77), Гармаш (Савін, 57) — Ломага