Завершилася 643 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸Дружину керівника ГУР Кирила Буданова Маріанну отруїли важкими металами. Нині вона проходить курс лікування, який уже завершується. Легкі симптоми отруєння також мають декілька співробітників ГУР.

🔸Президент Зеленський заявив, що "мін і бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності".

🔸російські військові обстріляли Сумщину, загинули дві жінки та 7-річна дівчинка, троє чоловіків поранені.

🔸Суд продовжив тримання під вартою Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Благодатне, Старомайорське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Степового, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Очеретине, Степове, Авдіївка, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області, де силами оборони відбито 16 атак. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Часів Яр, Торецьк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Маркове, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Терни Донецької області, де силами оборони відбито 3 атаки. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Спірне Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 4 атаки. Завдав авіаційних ударів неподалік Іванівки та Степової-Новоселівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Єліне Чернігівської області; Середина-Буда, Бояро-Лежачі, Басівка, Степок, Грабовське, Попівка Сумської області; Гранів, Стариця, Плетенівка, Землянки Харківської області.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Ворог завдав 11 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, російська федерація вчергове атакувала Україну ударним БпЛА типу “Shahed-136/131”, який знищено нашими захисниками. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Щойно провів засідання Ставки – особливе, тривале, детальне.

Були детальні доповіді на всіх рівнях: Генштаб, Міністерство оборони, Премʼєр-міністр, обласна влада, командувачі ОСУВ. Усі фінанси є. Усі рішення є. Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізовано – мін та бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання.

Був також важливий аналіз нещодавніх атак проти України – ракети, масовані удари дронів. Проаналізували тактику захисту від нашої протиповітряної оборони. Чітка потреба – розвиток і посилення наших мобільних вогневих груп, а також усі максимально ефективні системи ППО. Окремо проаналізували роботу «петріотів» та «насамсів» – усе дуже ефективно, я вдячний нашим партнерам, які допомагають нам саме з цими системами. Командувач Повітряних сил та інші відповідні командувачі, Міністерство оборони мають необхідні доручення.

Були, звичайно, доповіді командувачів за усіма фронтовими напрямками. Окрема увага – донецьким напрямкам: Авдіївка, Марʼїнка, район Бахмута. Там за цю добу – найбільш інтенсивні бойові зіткнення. Дякую всім нашим воїнам за силу і стійкість. Купʼянський напрямок – хочу особливо відзначити утримання наших позицій.

Слава всім українським воїнам! Слава нашому потужному народу!"