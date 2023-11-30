Завершилася 644 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Путін не піде на мир в Україні до виборів у США, заявив представник Держдепу на умовах анонімності.

🔸 Видання Economist написало про наближені до "жахливих" стосунки між Зеленським і Залужним. На Банковій це рішуче заперечили.

🔸 В Україні, можливо, загинув уже сьомий російський генерал.

🔸 ЗСУ вдарили по будівлі окупаційної поліції на Херсонщині, де йшла нарада. Російські ЗМІ повідомляють, що четверо "поліцейських" загинули, 18 поранені. На нараді були кадри, надіслані з Росії та місцеві колаборанти.

🔸 Українські водії перекрили дорогу в двох польських містах у відповідь на блокаду кордону поляками.

🔸 Рада Україна-НАТО схвалила робочу програму на наступний рік.

🔸 Країни НАТО готуються до об'єднання ОПК, від якого Україна виграє, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.