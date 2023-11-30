Інше

Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.

Матчі п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо певні уявлення щодо позицій команд у групах перед майбутніми іграми.

Організаторам турніру також удалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних футболістів серед цих клубів.

До переліку претендентів на звання кращого гравця чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:

– Жуан Маріу (Бенфіка) / хет-трик у матчі проти міланського Інтера (3:3);

– Чіро Іммобіле (Лаціо) / дубль у матчі проти шотландського Селтіка (2:0);

– Філ Фоден (Манчестер Сіті) / гол + 2 гольові передачі в матчі проти німецького РБ Лейпциг (3:2);

– Хакім Зієш (Галатасарай) / дубль та гольовий пас у матчі проти англійського Манчестер Юнайтед (3:3).

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.