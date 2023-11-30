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Організатори змагань визначилися з четвіркою найкращих ударів.

Швидкоплинний п’ятий тур групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА вже залишився позаду, тому ми можемо підбивати певні його підсумки.

Зокрема, щодо результативності, то 32 команди за минулі два дні показали забили чимало м’ячів, а точніше — 54 голи за 16 матчів.

Цього разу безгольові нічиї ми побачили аж у двох випадках — Баварія та Копенгаген і Реал Сосьєдад та Зальцбург розійшлись миром. Із іншого боку — на Алі Самі Єн поміж турецьким Галатасараєм та англійським Манчестер Юнайтед (3:3), на Сантьяго Бернабеу поміж мадридським Реалом та італійським Наполі (4:2), на Емірейтс поміж лондонським Арсеналом та французьким Лансом (6:0) і на Да Луж поміж лісабонською Бенфікою та міланським Інтером (3:3) було зафіксовано по шість м’ячів на обидві команди.

Зрештою, організатори змагань відібрали чотири найбільш ефектні взяття воріт, запропонувавши їх на розсуд вболівальників задля визначення найкращого на тижні.

– Керем Актюркоглу (Галатасарай) / Манчестер Юнайтед (3:3);

– Родріго (Реал Мадрид) / Наполі (4:2);

– Мартін Едегор (Арсенал) / Ланс (6:0);

– Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед) / Галатасарай (3:3).

Проголосувати за найбільш удалий, на вашу думку, результативний удар можна нижче в цьому матеріалі та на офіційному сайті УЄФА.