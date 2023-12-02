Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 01 грудня 2023 року.

Завершилася 646 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- На кордоні з Польщею у черзі стоять більше двох тисяч вантажівок, зі Словаччиною – сотні, — ДПСУ.

- Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі спільно напрацьовують заходи для розблокування кордону, — пресслужба Мінінфраструктури України. Насамперед погоджено: Відкриття пункту пропуску "Угринів – Долгобичув" для проїзду порожніх вантажівок, створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова", запуск пілотної реєстрації в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" на один місяць.

- Кабінетом Міністрів України призначено: Юрія Мироненка головою Держспецзвʼязку, Олександра Семиргу першим заступником голови Державної митної служби, Віталія Половенка заступником міністра оборони. Також Кабмін погодив призначення двох заступників голови Полтавської ОДА та заступника голови Чернігівської ОДА.

- Україна отримає 1,2 мільярди доларів від Світового банку під гарантії уряду Японії — пресслужба банку. Це зміцнить спроможність Уряду України надавати соціальну підтримку бідним і вразливим верствам населення в критичний час.

- Україна отримала можливість імпортувати з ЄС додаткові 500 МВт електроенергії — Шмигаль.

- Підтримка економіки України: Британія внесла £20 мільйонів в Трастовий фонд.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 6 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, де силами оборони відбито 6 атак.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де українські воїни відбили 24 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника біля Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші оборонці відбили 10 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втраченого положення біля Роботиного Запорізької області. Також наші воїни відбили 4 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 1 — по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів, 1 радіолокаційну станції та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1280 окупантів, 13 танків, 32 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 38 автомобілів та 13 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Щойно провів засідання Ставки. Командувачі з фронту та Головком доповіли щодо ситуації на передовій – усі основні напрямки. Схід – Купʼянськ, Лиман, Мар’їнка, Авдіївка. Запоріжжя. Південь і, зокрема, наші дії в Херсонській області. Вдячний усім воїнам, які на фронті – у боях, на бойових постах.

Дякую всім, хто допомагає захищати наші позиції – будує фортифікації, мінує шляхи, якими намагаються скористатися окупанти. Заслухав доповіді щодо постачання боєприпасів та зброї, готуємо оновлені запити для комунікації з партнерами. Попереду – вагомий тиждень саме з точки зору такої комунікації. Була на Ставці й доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України щодо ймовірних російських дій та міжнародної ситуації наступного року.

Аналізуємо всі можливі сценарії, і має бути наш, український сценарій на 24-й рік. Конкретні операції із цілком конкретним обґрунтуванням, які дадуть Україні теж цілком конкретні результати.

Саме під таку конкретику має бути розраховано все, що необхідно нашій державі, нашим бригадам. Зокрема, це стосується й питань мобілізації. Всі в Україні розуміють, що в цій сфері потрібні зміни. І це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований. Це питання про терміни – і для кожного, хто зараз у війську, для демобілізації, і для тих, хто прийде у військо. І це питання про умови. Це комплексні речі, які мають опрацьовувати військове керівництво та Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження.

Сьогодні були деякі пропозиції – я чекаю на комплексні рішення. Слава Україні!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!