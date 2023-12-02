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Нападник дав свій коментар.

Ліонель Мессі вважає, що Бог хотів його перемоги на чемпіонаті світу.

"Я говорив про це багато років тому: я був упевнений, що стану чемпіоном світу. Так було ще до поразки у фіналі ЧС-2014.

І потім це сталося. Я знав, що Бог хоче, щоб я став чемпіоном світу, що він дасть мені це. Я завжди вірив у це.

На шляху було багато великих каменів, мені було по-справжньому нелегко, але, зрештою, це сталося", — наводить слова Мессі ESPN.

У поточному сезоні Мессі провів 6 матчів у МЛС: на його рахунку 1 гол та 2 асисти.