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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 02 грудня 2023 року.

Завершилася 647 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Rheinmetall планує виготовити перші бронемашини "Fuchs" та "Lynx" в Україні у 2024 році — Reuters.

- Обміни військовополоненими України з РФ тривають: вони непублічні і часто відбуваються прямо на полі бою — Зеленський в інтерв'ю Associated Press. "Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не так глобально, не так публічно. Скажу відверто — міняємо прямо на полі бою. Коли в нас 10 їхніх полонених, а в них є кілька наших хлопців — ми міняємо".

- США, ЄС і Велика Британія тиснуть на три країни через санкції проти російської нафти — Reuters. Панама, Ліберія та Маршаллові Острови обходять цінові обмеження на російську нафту. Більшість танкерів тіньового флоту зареєстровані у цих країнах.

- Єврокомісія знайомиться з галузями української економіки для визначення майбутніх пріоритетів.

- Смартфони з камерами Samsung помітно подорожчають.

- Литва зацікавлена у співпраці з Україною в оборонній сфері.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Сили оборони відбили 13 атак.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де Силами оборони відбито 8 атак.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 21 атаку.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку противник 8 разів безуспішно вів наступальні (штурмові) дії щодо відновлення втраченого положення в районах Роботиного Запорізької області, а також вів безуспішні штурмові дії в районі західніше Вербового Запорізької області, де наші захисники відбили ще 4 атаки.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 складах боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1070 окупантів, 7 танків, 13 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 18 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 11 автомобілів та одиниця спеціальної техніки.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Наша особиста вдячність тим, хто цим часом найбільше проявив себе в боях заради України, заради незалежності.

Солдат Тарас Давидюк, розвідник, 130-й окремий розвідбат. Дякую, Тарасе, за сміливість і справжнє лідерство в бою!

Солдат Олександр Котурбас, наша славетна 55-та окрема артилерійська бригада. Дякую за стійкість, влучність і знищення окупантів!

Солдат Андрій Григорʼєв і старший солдат Віталій Красовський – обидва із 47-ї механізованої бригади. Неодноразово відбивали штурми противника, проводили евакуацію поранених із поля бою, знищують піхоту противника. Хлопці воюють на "Бредлі". Дякую вам за силу!

Сержант Микола Шугайло, 704-й полк радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Дякую за хоробрість під час відбиття штурмів, дякую за волю боротись!

І ще двоє воїнів 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр": солдат Андрій Яцковець і молодший сержант Олександр Гаков. Дякую вам, хлопці, за рішучість у наших, українських штурмових діях.

Усі, хто дає Україні результат, усі, хто знайшов своє місце в загальнодержавній справі, усі, хто допомагає та дбає про Україну, – усім слава! Усім вдячність. Усім шана".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!