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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 4 грудня 2023 року.

Завершилася 649 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський повідомив, що Міжнародна морська організація ухвалила резолюцію про підтримку України у Чорному морі.

- Радник президента США з нацбезпеки Салліван закликав Конгрес підтримати запит Білого дому на додаткове фінансування для України.

- Україна почала консультації з Євросоюзом щодо колективних безпекових гарантій, як розвиток декларації G7 про підтримку України, яку підписали на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

- Орбан нібито написав ще одного листа голові Євроради Шарлю Мішелю, в якому просить не виносити на порядок денний саміту ЄС у середині грудня питання, пов’язані з Україною.

- Уряд Литви вніс один мільйон євро до Фонду солідарності з Україною — трастового фонду Банку розвитку Ради Європи (CEB), спрямованого на покращення умов життя українців та підтримку зусиль із відновлення.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 8 атак.

На Шахтарському напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного. Також наші захисники відбили 3 атаки противника в районі Новопокровки Запорізької області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Тільки за минулу ніч, під час чергового нальоту «шахедів», вдалося знищити 18 дронів. Більшість. Більшість зі знищених – результат саме мобільних вогневих груп. Так і має бути. Я дякую всім, хто тренує воїнів таких груп і хто працює для їхнього забезпечення всім необхідним.

Минулої ночі гарно відпрацювали мобільні вогневі групи в Миколаївській, Херсонській, Івано-Франківській та Кіровоградській областях. Я вдячний вам особисто, хлопці, та всім іншим, хто щодня й щоночі на чергуванні в різних наших регіонах.

Також відзначу воїнів Повітряних сил: наших льотчиків, інженерів, зенітників та підрозділи ППО Сухопутних військ. Ваша уважність, воїни, і влучність – це стійкість усієї нашої держави та наших міст".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!