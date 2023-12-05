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Українкам довірили поєдинок між збірними Іспанії та Швеції.

Матч жіночої Ліги націй між збірними Іспанії та Швеції обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром буде Катерина Монзуль, а допомагатимуть їй Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Резервним рефері виступить Софія Причина.

Нагадаємо, матч Іспанія – Швеція у групі А4 відбудеться 5 грудня в іспанській Малазі. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Після п'яти турів Іспанія набрала 12 очок і посідає перше місце у своєму квартеті, а у Швеції сім балів та другий рядок перед Італією (7) та Швейцарією (3).