Українкам довірили поєдинок між збірними Іспанії та Швеції.
Катерина Монзуль, УАФ
05 грудня 2023, 09:40
Матч жіночої Ліги націй між збірними Іспанії та Швеції обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє УЄФА.
Головним арбітром буде Катерина Монзуль, а допомагатимуть їй Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Резервним рефері виступить Софія Причина.
Нагадаємо, матч Іспанія – Швеція у групі А4 відбудеться 5 грудня в іспанській Малазі. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.
Після п'яти турів Іспанія набрала 12 очок і посідає перше місце у своєму квартеті, а у Швеції сім балів та другий рядок перед Італією (7) та Швейцарією (3).