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Контракт із 70-річним фахівцем розірвано за згодою сторін.

Головний тренер збірної Катару Карлуш Кейруш залишив свою посаду, повідомляє прес-служба Катарської футбольної асоціації.

Угода з 70-річним португальцем була розірвана за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, Кейруш очолив збірну Катару в лютому 2023 року після домашнього ЧС-2022, де господарі не змогли подолати груповий етап.

Під керівництвом Кейруша катарці провели шість матчів, у яких були три перемоги (дві з яких у відборі ЧС-2026), одна нічия та дві поразки.

До Катару Карлуш очолював збірні Ірану, Єгипту, Колумбії, Португалії, ПАР та ОАЄ. Також він тренував Спортінг та Реал.