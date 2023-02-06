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Досвідчений фахівець працюватиме з нещодавніми господарями чемпіонату світу.

Португальський фахівець Карлуш Кейруш став головним тренером збірної Катару. Про це офіційно повідомлено на сайті футбольної асоціації країни.

69-річний португалець змінив Фелікса Санчеса Баса, під керівництвом якого команда виступала на ЧС-2022. Контракт з Кейрушем розрахований до 2026 року.

Останнім місцем роботи Кейруша була збірна Ірану, яку він залишив після вильоту з чемпіонату світу. Також він раніше працював в національних команд Єгипту, Колумбії, Португалії, ПАР, ОАЕ.